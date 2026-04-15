"Neka bira vreme i mesto" Vučić: Sa oduševljenjem prihvatam TV debatu sa gospodinom Gocijem

"Pozivam gospodina Gocija da dođe sa mnom u debatu, i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu.

Ja prihvatam sa oduševljenjem, baš na televiziji N1. Verujem da će nam uputiti poziv, a ako nam ne upute poziv, pokazaće se da su i gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće da je Goci lažov", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako odgovorio na a pitanje da li se se možda predomislio kada je reč o duelu na televiziji N1 sa Sandrom Gocijem, generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP). - Ne, nisam. Pozivam