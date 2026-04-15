Nova pucnjava u školi u Turskoj! Najmanje 20 ranjenih, ima mrtvih: Hitne službe na licu mesta, opsadno stanje (video)

Identitet napadača za sada nije poznat, a vlasti i dalje istražuju slučaj Ovo je druga pucnjava u turskim školama u roku od samo dva dana Najmanje četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj.

To je drugi ovakav napad za samo dva dana u ovoj zemlji. Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Kahramanmarašu, javlja "Dejli mejl". Nakon prvih izveštaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen. Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer izjavio je da je napadač bio učenik osmog razreda. - Oružje je izazvalo smrt i povrede