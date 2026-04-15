"Papa neka se bavi crkvom, a ne američkom politikom" Vens žestoko brani Trampa: "Neslaganje između političkih i verskih lidera je prirodna pojava"

Sukobi između predsednika Donalda Trampa i pape Lava XIV eskalirali su nakon neuspelih pregovora sa Iranom Vens je naglasio da Vatikan treba da se fokusira na moralna pitanja, a američka administracija na javnu politiku Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da papa Lav XIV ne bi trebalo da se meša u unutrašnja pitanja SAD, dok je istovremeno branio američkog predsednika Donalda Trampa nakon njegovih kritika na račun pape, koji je