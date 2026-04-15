Počeo sastanak u Generalštabu: Vučić sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (foto)

Sastanak će početi danas u 8 časova Održava se u kasarni "Banjica 2" u Beogradu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara danas sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će se održati u 8 časova u kasarni "Banjica 2" u Beogradu. Nakon sastanka predviđene su izjave za medije. Vučić je ovaj sastanak spomenuo juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene - Kobre. Rekao je da će biti prisutni i zvaničnici iz Republike Srpske - Milorad Dodik, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zatim Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine