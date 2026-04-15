Raguš: "Nema opravdanja da opozicija izostane sa sednice, a sami podneli predlog"

Sednica Skupštine Srbije na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije Ta sednica bila je prvobitno zakazana za danas, ali je zbog nedostaka kvoruma odložena za sutra Potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš izjavila je danas da vladajuća koalicija nema problem sa održavanjem sednice na kojoj bi se razmatrao predlog za glasanje o nepoverenju vladi, ali da nema opravdanja za izostanak opozicionih poslanika koji su taj predlog podneli.