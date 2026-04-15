Stefana izboli 19 puta, pa se krili skoro dve godine: Šta se dešava sa osumnjičenima za jezivo ubistvo na Dorćolu? Jedan priveden u Španiji

Marko Daničić je uhapšen u Grockoj, dok je Vasilije Gačević uhapšen u Španiji Ubistvu je navodno prethodio verbalni sukob MMA borac i srpski reprezentativac, Stefan Savić (23), ubijen je na Dorćolu u noći između 24. i 25. februara 2024. godine.

Zbog osnovane sumnje da su počinili zločin, nedavno su uhapšeni Vasilije Gačević i Marko Daničić. Optužnica još uvek nije podignuta, a čeka se i izručenje osumnjičenog Gačevića iz Španije gde je uhapšen po poternici Srbije. Podsetimo, Stefan Savić, dvadesettrogodišnji MMA borac, ubijen je u noći između 24. i 25. februara na Dorćolu kada su ga, kako se sumnja, nasmrt izboli nožem osumnjičeni Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23). Majka ubijenog mladića je u