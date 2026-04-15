Stiže nova tura snega i pljuskova Šok obrt usred proleća, sve kreće tačno ovog datuma: Meteorolog Čubrilo objavio najnoviju prognozu

Od četvrtka su mogući lokalni pljuskovi, dok će u toku vikenda vreme biti suvo i malo svežije Jače pogoršanje i zahlađenje, uz mogućnost snega na planinama, očekuje se oko 21. aprila Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je najnoviju vremensku prognozu koja nam donosi pravu prolećnu vremensku "klackalicu".

Iako nas do vikenda očekuje dosta oblaka i kiše, pravo pogoršanje uz pad temperature, pa čak i sneg na planinama, rezervisano je za drugu polovinu meseca. Kako navodi Čubrilo, do petka ćemo imati umereno do znatno oblačno vreme, praćeno povremenom kišom i ređom pojavom pljuskova. - Padavine se uglavnom očekuju nad središnjim i južnim predelima regiona. Košava i jugo će oslabiti - objašnjava Čubrilo. Dnevne maksimalne temperature kretaće se od 16 stepeni na zapadu,