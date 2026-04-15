Trumpova izjava da se nazire kraj rata s Iranom podstakla je oporavak tržišta

Američki predsednik Donald Trump naznačio je da se možda priprema za okončanje rata s Iranom, što je podstaklo optimizam na tržištima i vratilo određenu stabilnost globalnim cenama energenata.

Mirovni pregovori s Islamskom Republikom mogli bi se ponovo pokrenuti "tokom naredna dva dana", citirao je New York Post predsednikove reči. U zasebnom intervjuu za ABC News izjavio je da produženje dvonedeljnog primirja, sklopljenog prošle nedelje nakon gotovo šest nedelja borbi, možda neće biti potrebno, nagoveštavajući značajan napredak u kratkom roku bez iznošenja detalja. "Mislim da ćete biti svedoci neverovatna dva dana koja su pred nama", rekao je Trump za