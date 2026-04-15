Hrvatski ministar: Ne zabrinjava me ono što radi Vučić, naša dokrina je na odvraćanju

Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić izjavio je danas da ga ne zabrinjava najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o dodatnom naoružavanju te zemlje i ponovo odbacio teze o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine. „Ne zabrinjava me ono što radi Vučić.

To je njegova država, on je predsednik u toj državi, on ima legitimitet tamo da radi šta misli da treba i ne vidim nikakav problem u smislu da bismo mi trebali biti zabrinuti“, rekao je Anušić o Vućićevoj izjavi o dodatom naoružavanju Srbije, prenela je agencija Hina. Posle susreta u Zagrebu sa albanskim ministrom odbrane Ermalom Nufijem, Anušić je ponovo odbacio tezu da Deklaracija o saradnji na području odbrane i bezbednosti, koju su prošle godine potpisali