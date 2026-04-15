Izuzetan uspeh Matematičke gimnazije na 15. Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Bordou

– Učenice iz Srbije ostvarile su izuzetan uspeh na 15.

Evropskoj matematička olimpijada za devojke u Bordou, objavila je danas beogradska Matematička gimnazija. U saopštenju piše da je učenica Matematičke gimnazije Vanja Jelovac, osvojila je zlatnu medalju, a Nina Šušić iz iste škole srebrnu medalju. Dodaje se da je učenica Prve kragujevačke gimnazije Irina Stanišić osvojila bronzanu medalju. Lideri tima bili su Danica Zečević Brković i Miloš Stojaković, navodi se na sajtu te gimnazije. Matemačka gimnazija je navela i