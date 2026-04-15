Kako bi smena vlasti u Mađarskoj mogla da utiče na velike projekte sa Srbijom poput NIS-a, naftovoda i železnice?

Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj otvara i pitanje sudbine ključnih zajedničkih projekata Srbije i Mađarske – od potencijalne prodaje Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskom MOL-u, do izgradnje naftovoda i završetka pruge Beograd–Budimpešta.

U Mađarskoj su u nedelju održani izbori na kojima je, posle 16 godina, dosadašnji premijer Viktor Orban izgubio vlast. Njega je pobedio Peter Mađar i njegova stranka Tisa, i to sa ubedljivom većinom. Mađar je već tokom prvog obraćanja najavio brojne istrage u vezi sa korupcijom, a dokačio je i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Iako je Vučić, kao i Vašington i Moskva, podržao Orbana, on je doživeo poraz, što sada otvara pitanje budućnosti svih otvorenih pitanja