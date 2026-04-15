Lavrov: Srpski narod ima pozitivan odnos prema Ruskoj Federaciji i on se pita za svoju budućnost

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je predsednik Aleksandar Vučić u razgovorima sa predsednikom Vladimirom Putinom više puta izjavio da evropsku perspektivu vidi prvenstveno u smislu ekonomskih interesa Srbije, njenih interesa za integraciju u infrastrukturu koju je stvorila EU.

Srpski narod se mora pitati kakvu budućnost vidi za sebe i predsednik Vučić to odlično razume, kaže Lavrov, preneo je RTS. Lavrov je rekao da će interes Srbije uvek biti realizovan bez ugrožavanja odnosa sa Rusijom, jer, kako kaže, srpski narod, pokazuju sve ankete javnog mnjenja, istorijski ima veoma pozitivan odnos prema Ruskoj Federaciji, kao i prema Narodnoj Republici Kini. Predsednik Vučić je više puta izjavio da se neće pridružiti Evropskoj uniji pod uslovima