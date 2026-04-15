Milivojević: Prepisati „recept“ iz Mađarske i napraviti referendumsku atmosferu

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je da u Srbiji „mora da se prepiše ‘recept’ iz Mađarske i da se ovde napravi referendumska atmosfera na izborima“.

Za najavljenu sednicu Skupštine Srbije o poverenju Vladi Srbije, lider DS-a je rekao da je to jedna predstava i pozvao je svoje opozicione kolege da ne učestvuju na toj sednici. Srđan Milivojević je rekao u „Danu uživo“ da treba podržati jednu, odnosno studentsku kolonu koja ima „najveće šanse za pobedu“. „Mi kao Demokratska stranka podržavamo tu kolonu svojim kapacitetom. To je kolona koja ima najveću šansu za pobedu i da doneše promene“, rekao je on. On je dodao