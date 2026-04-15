Najmanje četiri broda prošla kroz Ormuski moreuz, uprkos američkoj pomorskoj blokadi

Efikasnost američke pomorske blokade iranskih luka ostala je upitna, jer su podaci koje je analizirao BBC pokazali da su najmanje četiri broda povezana sa Iranom, uključujući dva koja su posetila iranske luke, danas prošla kroz Ormuski moreuz.

Pored toga, utvrđeno je da su još tri broda koja nisu bila povezana sa Iranom prešla kroz moreuz, nakon što je blokada počela u ponedeljak. Uprkos tim podacima, Centralna komanda SAD je saopštila da nijedan brod nije prošao blokadu u prvih 24 sata, dodajući da je više od 10.000 vojnika sa desetinama ratnih brodova i aviona uključeno u akciju. Navedeno je da se šest trgovačkih brodova okrenulo i vratilo u iransku luku nakon što su prihvatili „uputstva američkih