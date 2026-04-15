Održan skup ispred televizije N1, Seka Sablić pozvala na odbranu „ono malo istine sa TV ekrana“ (VIDEO)

Drugi skup podrške zaposlenima na N1, koji organizuju novinarska udruženja, održan je večeras uz prisustvo medijskih radnika, zborova građana, studenata i pojedinih političkih aktera koji su se okupili ispred te medijske kuće u znak solidarnosti.

Skup podrške zaposlenima u N1 počeo je u 19:30 ispred redakcije N1 na Novom Beogradu, a tokom skupa prisutnima su se obratili tužiteljka Bojana Savović i glumica Jelisaveta Seka Sablić, glumac Branislav Trifunović i drugi ugledni građani. Na skupu je pročitano i pismo fudbalera Nemanje Vidića, piše N1. Podršku N1 pružila je i polaznica N1 letnje novinarske radionice Nađa Šolaja. Deo studenata u blokadi, ranije je pozvao na skup ispred N1 sa svojih zvaničnih