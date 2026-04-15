Oglasio se Tramp o porazu Orbana, rekao i šta misli o Mađaru

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas reporteru ABC njuza Džonatanu Karlu da nije zabrinut zbog poraza Viktora Orbana u Mađarskoj i da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Mađar. „Mislim da će novi čovek dobro obaviti posao — on je dobar čovek“, rekao je Tramp reporteru, preneo je Rojters.

Tramp je novinaru rekao da ne zna da li bi bilo drugačije da je on otišao u Mađarsku umesto potpredsednika Džeja Di Vensa da vodi kampanju za Orbana. „Značajno je zaostajao“, rekao je Tramp. „Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je, međutim, dobar čovek.“ Tramp je podržao Orbana uoči glasanja, čak je i kratko govorio prošle nedelje na predizbornom skupu u Mađarskoj kada je Vens telefonirao svom šefu nakon što je izašao na binu. Ali Orban je izgubio vlast posle