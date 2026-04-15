Peter Mađar: Nova Vlada počinje da radi u maju, ukloniće sve marionete Orbanovog režima

Pobednik na mađarskim parlamentarnim izborima Peter Mađar izjavio je danas da ga je predsednik te zemlje Tamaš Šujok uverio da će nova Vlada preuzeti dužnost tokom prve nedelje maja, nakon 16 godina vladavine populističkog premijera Viktora Orbana.

Mađar je zatražio promenu vlasti u što kraćem roku, nakon pobede njegove stranke Tisa na izborima, koji su održani u nedelju, 12. aprila. On je, nakon sastanka sa Šujokom u predsedničkoj palati u Budimpešti, rekao novinarima da ga je predsednik uverio da će Mađar biti njegov kandidat za premijera, kao i da će parlament povodom inauguracije nove Vlade zasedati 6. ili 7. maja. „Predsednik misli, i mislim da svi to misle, da je u interesu cele mađarske nacije da je,