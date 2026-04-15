Predsednik slovenačkog parlamenta planira da raspiše referendum za izlazak zemlje iz NATO

FoNet
Novi predsednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je danas za slovenački javni servis RTVSLO da namerava da raspiše referendum o izlasku zemlje iz NATO. „Narodu smo obećali referendum o izlaska iz NATO i održaćemo ga“, rekao je Stevanović, prenosi Anadolija.

Naglasio je da njegov stav nije usklađen ni sa jednom stranom silom. „Nemam proruske stavove, samo proslovenačke. Tvrdimo da Slovenija mora da vodi svoju politiku nezavisno, suvereno“, istakao je. „Moramo sarađivati sa svim zemljama, a posebno sa velikim silama, ali ta saradnja nikada ne sme da znači potčinjenost. Dobri odnosi sa svima, ali u interesu Slovenije“, poručio je Stevanović. Istakao je i da Slovenija neće učestvovati u međunarodnim sukobima, „jer od toga
Povezane vesti »

Povezane vesti »

Da komšiji crkne Orban

Da komšiji crkne Orban

Velike priče pre 11 minuta
Među osvajačicama medalja na Evropskoj matematičkoj olimpijadi i učenica Prve kragujevačke gimnazije

Među osvajačicama medalja na Evropskoj matematičkoj olimpijadi i učenica Prve kragujevačke gimnazije

Glas Šumadije pre 16 minuta
Zloupotreba bolovanja u Srbiji: Šta je dozvoljeno, a šta može dovesti do otkaza

Zloupotreba bolovanja u Srbiji: Šta je dozvoljeno, a šta može dovesti do otkaza

Euronews pre 21 minuta
Novo ročište Selakoviću za Generalštab: Da li će Vlada pokrenuti pitanje imuniteta?

Novo ročište Selakoviću za Generalštab: Da li će Vlada pokrenuti pitanje imuniteta?

Radio 021 pre 21 minuta
Kada auto neće da upali: Kako pravilno koristiti kablove za startovanje

Kada auto neće da upali: Kako pravilno koristiti kablove za startovanje

Danas pre 21 minuta