Predsednik slovenačkog parlamenta planira da raspiše referendum za izlazak zemlje iz NATO

Novi predsednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je danas za slovenački javni servis RTVSLO da namerava da raspiše referendum o izlasku zemlje iz NATO. „Narodu smo obećali referendum o izlaska iz NATO i održaćemo ga“, rekao je Stevanović, prenosi Anadolija.

Naglasio je da njegov stav nije usklađen ni sa jednom stranom silom. „Nemam proruske stavove, samo proslovenačke. Tvrdimo da Slovenija mora da vodi svoju politiku nezavisno, suvereno“, istakao je. „Moramo sarađivati sa svim zemljama, a posebno sa velikim silama, ali ta saradnja nikada ne sme da znači potčinjenost. Dobri odnosi sa svima, ali u interesu Slovenije“, poručio je Stevanović. Istakao je i da Slovenija neće učestvovati u međunarodnim sukobima, „jer od toga