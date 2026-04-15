Sutra novo ročište u slučaju „Generalštab“: Hoće li Vlada pokrenuti pitanje imuniteta Nikole Selakovića?

Drugo ročište u slučaju „Generalštab“ biće održano sutra u 10 časova u Specijalnom sudu.

Okrivljeni ministar kulture Nikola Selaković odbio je da se na prvom ročištu pozove na imunitet, ali je sudija Stojan Petrović neočekivano najavio da će uputiti upit Vladi Srbije o pozivanju na imunitet za okrivljenog ministra. Prvo ročište u slučaju „Generalštab“ održano je 4. februara, i na njemu je Selaković odbio da se pozove na imunitet i negirao krivicu. Njegov advokat Vladimir Đukanović je 26. februara izjavio FoNetu da nisu dobili informacije da li se Vlada