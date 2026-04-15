U zrenjaninskom kraju tokom praznika 745 saobraćajnih prekršaja

– Policija na području opštine Sečanj je tokom praznika zadržala vozača (51) automobila marke „krajsler“, koji je upravljao vozilom sa 1,73 promila alkohola u organizmu, saopšteno je danas.

Policija je na području Zrenjanina zadržala dvadesetsedmogodišnjeg vozača automobila marke „bmv“ koji je vozio sa 2,23 promila alkohola u organizmu, kao i četrdesettrogodišnjeg vozača sa 1,25 promila alkohola. Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom praznika, evidentirano je ukupno sedam saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe zadobile teške telesne povrede, a tri su lakše povređene. Pripadnici saobraćajne policije su, u tom periodu, otkrili i