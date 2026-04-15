Jovićev Majami završio sezonu: Fantastični Deni Avdija odveo Portland u plej-of

Košarkaši Portlanda plasirali su se u plej-of Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u gostima u plej-inu pobedili Finiks rezultatom 114:110.

U pobedničkom timu briljirao je Deni Avdija, koji je zabeležio 41 poen, 12 asistencija i sedam skokova, dok je Džru Holidej dodao 21 poen. U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Džejlen Grin sa 35 poena, dok je Devin Buker ubacio 22. Košarkaši Portlanda će u prvom kolu plej-ofa Zapada igrati protiv San Antonija. Finiks će u finalu plej-ina igrati protiv pobednika duela između Los Anđeles Klipersa i Golden Stejta. Košarkaši Šarlota plasirali su se u finale plej-ina