Turci krenuli ka Iranu Turski državljani iz različitih gradova i verskih zajednica prešli granicu; ovo su snimci konvoja (video)

Prema navodima, 72 turska državljanina prešla su granicu i ušla u Iran, gde su ih ispratili ostali učesnici konvoja.

Okupljanja i slični skupovi podrške Iranu, kako se navodi, organizovani su prethodnih dana i u istočnim turskim provincijama. U Tabrizu je, prema izveštaju, održan i skup turskih medijskih radnika i aktivista civilnog društva, gde je izražena podrška Iranu i njegovom, kako su naveli učesnici, otporu protiv "cionističkog i američkog neprijatelja". Na sastancima u Iranu učesnici su pozvali na formiranje mreže "medija otpora" koja bi povezivala Tursku i Iran.