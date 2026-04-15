Vučić predlaže strategiju robotizacije Vojske Srbije i formiranje jedinice sa robotizovanim platformama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predložio izradu i usvajanje strategije robotizacije Vojske Srbije, kao i formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama.

Kako je naveo u objavi na Instagramu, predlog obuhvata i organizacione pripreme za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, kao i dodatno osposobljavanje jedinica za upotrebu bespilotnih letelica. - Kao vrhovni komandant Vojske Srbije, predložio sam danas izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljenog robotizovanim platformama, kao i dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu