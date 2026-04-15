Danas se završava grejna sezona: Direktor Beogradskih elektrana za Euronews objašnjava kada ona može da se produži
Euronews pre 58 minuta | Autor: Euronews Srbija/Mina
Grejna sezona zvanično se završava danas. Ona, međutim, može da bude i produžena, ali pod određenim uslovima. Da postoji mogućnost da se grejna sezona produži i do 3. maja, ukoliko dnevna prosečna temperatura bude niža od 12 stepeni kaže za Euronews Srbija direktor javnog preduzeća "Beogradske elektrane" Vanja Vukić. On objašnjava da kada se kaže da je uslov za produženje grejne sezone ukoliko dnevna prosečna temperatura bude ispod 12 stepeni, misli se na 24 sata,