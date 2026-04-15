Danas širom Srbije počinje akcija MUP-a "Speed Marathon": Pojačane kontrole brzine na više od 400 lokacija širom zemlje

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da od danas širom Srbije počinje akcija "Speed Marathon" koja će trajati 24 sata i tokom koje će policija kontrolisati brzinu na više od 400 lokacija.

U objavi na društvenoj mreži Instagram MUP navodi da su na putevima svi uređaji - radari, presretači i sistemi za automatsko merenje, a na auto-putevima se kontroliše i prosečna brzina. Akcija se sprovodi istovremeno širom Evrope, a poseban fokus je na deonicama koje su kao rizične predložili sami građani. "Cilj je jasan - manje prekoračenja, manje nezgoda i više sačuvanih života. Poštujte ograničenja i vozite odgovorno. Brzina ne skraćuje put već vreme za