Uživo: Rat u Ukrajini - Holandija će izdvojiti 248 miliona evra za izradu dronova za Ukrajinu

Rat u Ukrajini traje 1.512 dana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i premijer Norveške Jonas Gar Stere potpisali su deklaraciju o odbrambenom partnerstvu, koja predviđa jačanje saradnje u vojnoj industriji, razvoj novih tehnologija i povećanje proizvodnje, uključujući zajedničke projekte u oblasti bespilotnih letelica. Zelenski je naveo da je pokrenut novi "drone deal" sa Norveškom, a prema njegovim rečima, Norveška je Ukrajini do sada isporučila šest aviona