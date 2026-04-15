Vučić nastavlja konsultacije: Najavljeni predstavnici Narodne stranke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sastankom sa predstavnicima Narodne stranke.

Sastanak će se održati u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, sa početkom u 12.30 časova, saopšteno je iz pres službe predsednika. Vučić je konsultacije sa političkim subjektima započeo 3. aprila. Predsednik je do sada obavio konsultacije sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.