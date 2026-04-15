Zdravstveno stanje Ratka Mladića nakon moždanog udara se pogoršava: "Ne dobija adekvatnu medicinsku negu"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića nakon moždanog udara se pogoršava i stiuacija nije dobra, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, Mladić ne dobija adekvatnu medicinsku negu i njegovi zdravstveni problemi se potcenjuju, prenosi RTRS. "Obećali su nam da će poslati dokumenta, snimke i nalaze iz laboratorije, ali do danas nismo dobili ništa", rekao je Drako Mladić, ističući da je razgovarao sa zdravstvenom službom tribunala u Hagu. Istakao je da je sa ocem pokušao da se čuje u nekoliko navrata. "On jako slabo priča, nije mogao da mi kaže ni koliki mu je pritisak", rekao je
Darko Mladić: Ratko Mladić imao lakši moždani udar, u teškom je stanju

Ratko MladićTribunal u HaguHagmoždani udar

