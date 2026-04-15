Promenljivo oblačno i toplo, mogući pljuskovi - oprez zbog biometeoroloških tegoba

U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se u pojedinim krajevima očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Nestabilnosti će biti izraženije na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, dok će u donjem Podunavlju i na istoku u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno biti i pojačan. Jutarnje temperature kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će maksimalne dnevne dostići od 18 do 23 stepena. U Beograd promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i istočni, uz slabljenje košave koja je duvala