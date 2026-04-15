Danas se zvanično završava grejna sezona u Kragujevcu: „Energetika“ u pripravnosti do 3. maja

Danas je 15. april, datum koji prema odluci Skupštine grada Kragujevca označava zvanični kraj grejne sezone.

Ipak, iako je kalendarski kraj tu, postrojenja ostaju u stanju pripravnosti! Prema rečima Miloša Radovića, direktora Direkcije za tehničke poslove u “Energetici” d.o.o. “radijatori su u Kragujevcu i danas topli – bez obzira na zvanični datum, danas se nastavlja sa isporukom toplotne energije tokom čitavog dana.” Pogoni ostaju spremni. Ukoliko u periodu do 3. maja spoljna temperatura u 21:00 sat, dva dana zaredom, bude 12 stepeni ili niža, „Energetika“ će ponovo