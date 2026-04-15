Besplatno u Beogradu: Koncert "Kad svet zapeva" u petak na Čukarici

Koncert pod nazivom „Kad svet zapeva” biće održan u Kulturnom centru „Čukarica” u petak, 17. aprila, sa početkom u 20 časova, saopšteno je iz Opštine Čukarica.

Publika će imati priliku da uživa u nastupu kantautorke Milice Milović, uz učešće Internacionalnog dečijeg hora „Kutak za harmoniju” pri školi „Kineski kutak”. Koncert je osmišljen kao umetničko putovanje kroz više kultura i zemalja, među kojima su Indonezija, Indija, Brazil, Grčka, Kina, Japan, Meksiko, Irska i dr. Cilj koncerta je da muzikom ukaže na činjenicu da ljudi širom sveta dele slične životne situacije, radosti i tuge uprkos kulturnim i jezičkim