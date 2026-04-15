Jamal se oglasio na mrežama posle bolne eliminacije: Roditelji su me naučili da se čovek drži za reč!

Fudbaler Barselone Lamin Jamal oglasio se nakon eliminacije Barselone iz Lige šampiona, poručivši navijačima da će se klub vratiti na vrh evropskog fudbala.

Mladi krilni igrač objavio je poruku na društvenim mrežama nakon poraza od Atletiko Madrida, uz fotografiju sa terena stadiona Metropolitano. "Mi smo Barselona i vratićemo se tamo gde pripadamo. Roditelji su me naučili da se čovek drži za reč… i vratićemo trofej u Barselonu", poručio je Jamal. On je dodao da eliminacija nije kraj puta i da ekipa mora da nastavi da napreduje. "Dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Da bi se stiglo do vrha mora se penjati