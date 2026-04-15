"Kao što smo obećali" Zelenski: Naftovod Družba biće popravljen do kraja aprila

Kurir pre 5 minuta  |  Ukrinform)
Naftovod Družba biće popravljen do kraja aprila, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom zajedničkog brifinga za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Berlinu, javlja dopisnik Ukrinforma. - Što se tiče naftovoda, kao što smo obećali, biće popravljen do kraja aprila.

Ne u potpunosti, ali dovoljno da funkcioniše. Neće biti popravljeni svi rezervoari – to je dug proces, ali to je posebno pitanje. Da, do kraja aprila. Čvrsto se nadamo da će se to poklopiti sa drugim obavezama zemalja Evropske unije, pre svega Mađarske, koje su blokirale određene važne odluke za nas - rekao je Zelenski. Kako je ranije objavljeno, Zelenski je ranije izjavio da će popravke naftovoda Družba biti završene ovog proleća, što će omogućiti nastavak
Otvori na kurir.rs

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaNaftovodBerlinMađarskaVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

