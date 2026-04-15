Mark Karni osigurao parlamentarnu većinu: Pobeda na specijalnim izborima u Kanadi

Kanadski premijer Mark Karni osigurao je većinu za svoju vladu pobedom na specijalnim izborima sinoć, što će omogućiti njegovim Liberalima da usvajaju zakone bez podrške opozicionih partija.

Glasalo se za tri upražnjena mesta u 343 okruga predstavljena u Parlamentu. U Torontu kandidatkinja Liberala Danijel Martin pobedila je u izboru za okrug Univerzteta Rouzdejl a predstavnica Liberala Doli Begum u okrugu Jugozapadni Skarboro. Rezultati za okrug Kvebek se očekuje kasnije. Liberalna partija bi mogla da ostane na vlasti do 2029. godine posle ovih rezultata. Karni je pobedio na kanadskim izborima prošle godine, podstaknutih besom zbog pretnji o