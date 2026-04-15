Može li Real da napravi čudo u Minhenu? Arbeloa odredio tim za revanš sa Bajernom!

Trener fudbalera Reala Alvaro Arbeloa odredio je spisak igrača za revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv Bajerna, saopštio je danas madridski klub.

Na spisku se nalaze: golmani: Andrej Lunin, Fran Gonzales, Havi Navaro; odbrana - Dani Karvahal, Eder Militao, David Alaba, Trent-Aleksander Arnold, Alvaro Kareras, Fran Garsija, Antonio Ridiger, Ferlan Mendi, Din Hujsen; srednji red - Džud Belingem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Arda Guler, Dani Sebaljos, Tijago Pitarh; napad - Vinisijus Žunior, Kilijan Mbape, Gonzalo Garsija, Brahim Dijaz i Franko Mastantuono. Utakmica između Bajerna i Reala na programu