"Ne brine me Orbanov poraz, nisam bio uključen" Tramp kaže da je Viktor ipak "dobar čovek", a evo šta kaže o Mađaru

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ga ne brine poraz Viktora Orbana u Mađarskoj i da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Mađar. - Mislim da će dobro obavljati posao, on je dobar čovek - rekao je Tramp novinaru ABC njuza.

Tramp je novinaru rekao i da ne zna da li bi bilo drugačije da je on lično otišao u Mađarsku umesto potpredsednika Džej Di Vensa da učestvuje u kampanji Orbana. - Značajno je zaostajao. Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je, ipak, dobar čovek - naveo je Tramp. Tramp je podržao Orbana uoči izbora, a prošle nedelje je čak kratko govorio na njegovom predizbornom mitingu u Mađarskoj, kada ga je Vens pozvao telefonom sa bine. Peter Mađar i njegova opoziciona