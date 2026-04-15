Ovako danas izgleda Nataša Šavija nakon rekonstrukcije lica Imala teške telesne povrede, a sad se oglasila: Evo šta drži oko vrata! (foto)

Nataša Šavija, koja je ranije bila u fokusu javnosti zbog sudskog postupka u kojem je Stefan Karić osuđen za nanošenje teških telesnih povreda, objavila je nove fotografije na Instagramu i pokazala kako danas izgleda.

Njena objava izazvala je veliku pažnju pratilaca, s obzirom na to da se na snimcima i fotografijama vidi novi izgled nakon višestrukih operacija i dugog oporavka. Posebnu pažnju privukla je i životinja s njom na objavi - zmija koju je nabavila i sa kojom je pozirala. Ona ju je držala oko vrata i mazila se sa njom. - Upoznajte moju devojčicu Šahsu - napisala je Šavija uz objavu. - Ja sam dobro, nemam bolove, bolje sam i psihički i fizički ,ali ipak treba vreme...