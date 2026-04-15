"Pozdravljamo spremnost Mađarske za pragmatičan dijalog" Kremlj čeka Budimpeštu da se izjasni

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija pozdravlja "spremnost Mađarske za pragmatični dijalog". "Za sada, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da su, koliko razumemo, spremni da se uključe u pragmatičan dijalog. Delimo ovu želju", rekao je Peskov, prenosi ruska novinska agencija Tas. Peskov je rekao i da treba sačekati forimiranje mađarske vlade i njene prve prave poteze i dodao da će se Rusija fokusirati na konkretne poteze Budimpešte.