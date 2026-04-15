Radnički ostao bez trenera! Kragujevčani prekinuli saradnju sa crnogorskim stručnjakom!
Crnogorski stručnjak Božidar Bandović nije više trener fudbalera Radničkog, saopštio jeklub iz Kragujevca. "FK Radnički 1923 se zahvaljuje treneru Božidaru Bandoviću na angažmanu, trudu i profesionalnosti tokom perioda provedenog u našem klubu.
Tokom svog mandata, koji je započeo 3. januara, ekipu je predvodio na 10 utakmica, ostvarivši jednu pobedu, šest nerešenih rezultata i tri poraza. Želimo mu puno sreće i uspeha u nastavku karijere, kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu", saopštio je Radnički na društvenim mrežama. Fudbaleri Radničkog će 19. aprila u Kragujevcu od 18 časova dočekati niški Radnički u prvom kolu plej-auta Superlige Srbije.