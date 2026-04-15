Selektor priznao prevaru! Koristio lažni sertifikat o vakcini da bi išao na Olimpijske igre!

Selektor hokejaške reprezentacije Švajcarske Patrik Fišer priznao je da je koristio lažni sertifikat da je vakcinisan protiv korona virusa kako bi zaobišao kineska ograničenja putovanja pred Zimske olimpijske igre 2022. godine.

Fišer je u saopštenju rekao da je napravio "ozbiljnu grešku" putujući u Peking sa reprezentacijom Švajcarske koristeći lažnu dokumentaciju. "Veoma mi je žao što sam razočarao ljude. Bio sam u ličnoj krizi jer nisam želeo da budem vakcinisan, a istovremeno nisam želeo da razočaram svoj tim na Olimpijskim igrama", rekao je on. Švajcarska je domaćin Svetskog prvenstva sledećeg meseca. Ranije je već najavljeno da će Fišer napustiti nacionalni tim posle tog takmičenja,