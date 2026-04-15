Skariolo upozorava pred Zvezdu: Napadaju u prvim sekundama, moramo da se setimo Beograda...

Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.

Real je obezbedio direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču treba mu za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu. Trener Reala Serđo Skariolo govorio je pred ovaj meč. "Svi smo svesni važnosti utakmice. Ovo je poslednji meč u regularnom delu sezone, u dobroj smo poziciji pred plej-of. Zvezda je tim koji napada u prvim sekundama, veoma su dobri u situacijama jedan na jedan. Imaju igrače koji su spremni na prodor i dobro šutiraju. Igraju dobro u odbrani, moramo