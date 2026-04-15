Srbija 6. na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke: Učenice osvojile zlato, srebro i bronzu u Bordou u jakoj konkurenciji 41 zemlje

Na 15. Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, koja je održana u Bordou, Srbija je u ekipnoj konkurenciji osvojila šesto mesto, a učenica Matematičke gimnazije u Beogradu Vanja Jelovac osvojila je zlatnu medalju, učenica iste škole Nina Šušić srebrnu, a Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije bronzanu medalju. Srbiju je predstavljala i Mina Pavlović iz Prve kragujevačke gimnazije, a učestovale su ekipe iz 41 države. Četvoročlana ekipa Srbije odabrana je