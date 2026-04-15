Ursula razgovarala sa Mađarom: Mađarska se vratila u srce Evrope

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen objavila je danas da je razgovarala sa pobednikom parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peterom Mađarom o sledećim koracima u politici te zemlje i njenom odnosu sa Evropskom unijom (EU). "Upravo sam ponovo razgovarala sa novoizabranim premijerom.

Mađarska se vratila u samo srce Evrope, gde je oduvek i pripadala", napisala je Fon Der Lajen na Iksu (X). U objavi se navodi da je pobeda na izborima, pre svega, trenutak za mađarski narod. "Za njihov glas, njihovo dostojanstvo i njihovu budućnost u bezbednoj, prosperitetnoj Mađarskoj unutar jake Evrope", navodi se. Fon Der Lajen je sa Mađarom razgovarala o "neposrednim prioritetima". "Potreban je brz rad na obnovi, preuređenju i reformi. Vratiti vladavinu prava.