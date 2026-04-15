Kako će pobeda Mađara uticati na mađarsku zajednicu u Srbiji?

Nakon pobede stranke Tisa Petera Mađara na izborima u Mađarskoj upitan je položaj i uticaj najveće mađarske partije u Srbiji Saveza vojvođanskih Mađara (SVM), koalicionog partnera Srpske napredne stranke (SNS) i bliskog saradnika Fidesa Viktora Orbana. O tome kako će izgledati politička scena mađarske zajednice u Vojvodini razgovarali smo sa novinarom iz Budimpešte Gaborom Bodišem i predsednikom Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara (DZVM) Aronom Čonkom.

Novinar Gabor Bodiš kaže da se Petar Mađar nakon pobede ne izborima založio za dobre odnose sa Srbijom „prvenstveno zbog vojvođanskih Mađara”, ali da je rekao da će smanjiti sredstva koja su do sada, kako kaže, uglavnom stizala na račun Saveza vojvođanskih Mađara (SVM), odnosno na račun njihove fondacije Prosperitati. „SVM je dobijao pare i raspoređivao kako i kome hoće. To će se promeniti – to je rekao u jednoj polurečenici i Petar Mađar, da se više neće krasti