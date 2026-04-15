"Kaznite ga, ovome nije mesto u košarci": Skandal u NBA, Lamelo Bol heroj i antiheroj

Šarlot Hornetsi i Majami Hit su odigrali dramatičan meč u plej-inu NBA lige, a nakon produžetaka je tim sa Floride eliminisan iz daljeg takmičenja.

Uloga heroja, ali i antiheroja ide Lamelo Bolu koji je postigao pobednički koš, ali i povredio Bema Adebaja u prvoj četvrtini utakmice. Ovo je definitivno bio potez za isključenje, pošto je Bol izmakao Adebaju nogu, a ovaj je potom pao u aut i doživeo nezgodnu povredu zbog koje je morao da napusti parket. Sudije se nisu oglasile, nije bilo pregledavanja snimka, ali bi zvezda Hornetsa mogla naknadno da bude kažnjena. Izvukao se igrač Hornetsa u ovoj situaciji, a