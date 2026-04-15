Stefan Karić se oglasio nakon presude da je kriv zbog prebijanja Nataše Šavije: "To se nije desilo"

Nakon informacija do kojih su došli mediji, u vezi sa sudskim postupkom između Stefana Karića i Nataše Šavije, a prema kojima je Karić osuđen, bivši rijaliti učesnik oglasio se i kratko prokomentarisao navode koji su izazvali veliku pažnju javnosti.

Karić je demantovao saznanja o presudi, navodeći da o tome nije imao nikakve informacije. - Nemam pojma, prvi put to čujem. Nije se to desilo, nisam bio tu, pre dva dana sam došao u Beograd. Ne znam ništa o tome - rekao je Karić za Telegraf. Podsetimo, advokat Nataše Šavije, Brana Radosavljević je za Telegraf izneo detalje presude, navodeći da je sud doneo odluku kojom je Karić osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Kako je tada navedeno, presudom je Karić osuđen na