Hrvatski ministar odbrane: Ne zabrinjavaju me najave Vučića o dodatnom naoružavanju

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je danas u Zagrebu da ga ne zabrinjavaju najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o dodatnom naoružavanju i da u tome ne vidi nikakav problem, javila je agencija Hina. "Ne zabrinjava me ono što radi Vučić.

To je njegova država, on je predsjednik u toj državi, on ima legitimitet tamo raditi što misli da treba činiti i ne vidim nikakav problem u smislu da bismo mi trebali biti zabrinuti", rekao je Anušić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa albanskim kolegom Ermalom Nufijem. Vučić se ranije danas sastao s rukovodstvom ministarstva odbrane i Vojske Srbije te najavio "velike i važne ugovore" za dodatnu nabavku naoružanja i vojne opreme, robotizaciju i