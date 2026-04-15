Lavrov u Pekingu: EU pokušava da pretvori Srbiju u tampon-zonu za suprotstavljanje Rusiji

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas u Pekingu da Evropska unija pokušava da pretvori Srbiju u tampon-zonu za suprotstavljanje Rusiji. "Srbiji se govori da može obnoviti pregovore o pristupanju EU ako ispuni dva uslova: da prizna nezavisnost Kosova, što je već dovoljno da se shvati antisrpska suština ove pozicije Brisela i drugo, da mora da se pridruži svim, bez izuzetka, sankcijama koje EU uvodi protiv Rusije“, rekao je Lavrov na konferenciji za