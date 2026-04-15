U Višem sudu u Beogradu nastavlja se suđenje ministru Selakoviću u slučaju Generalštab

U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju Generalštab, a osim njega optužene su još tri osobe.

Početak ročišta zakazan je za 10 časova, piše na sajtu Višeg suda, a studenti u blokadi su za 9.30 najavili okupljanje ispred zgrade suda pod sloganom "Svi smo mi svedoci". Suđenje Selakoviću i ostalim optuženim počelo je 4. aprila i izazvalo je veliko interesovanje medija. Po optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal Seleković i ostali se terete za zloupotrebu službenog položa u vezi sa skidanjem statusa kulturnog dobra starom Generalštabu, a u prvom