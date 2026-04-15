N1 se oglasio o debati Sandra Gocija i Vučića

Televizija N1 saopštila je danas da kao nezavisna i profesionalna informativna redakcija sama bira goste i teme, zbog čega je neprihvatljivo samopozivanje i međusobno pozivanje dvojice funkcionera u program te televizije.

Generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci bio je pozvan da se iz Brisela uključi u program u četvrtak, u emisiju koja nije debatnog tipa, naveli su iz N1. Posle toga, Goci je na društvenim mrežama uputio poziv za debatu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. „Zbog pogrešnih tumačenja koja su zbog toga nastala u javnosti ovaj intervju je otkazan“, istakli su iz TV N1.. „Redakcija N1 ostaje posvećena profesionalnim standardima i uređivačkoj